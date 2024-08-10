Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram’ın geri açılması ile ilgili son düzlükte olunduğunu açıkladı

10 Ağustos 2024 13:05 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 13:09

Erişim engeli getirilen Instagram platformuna ilişkin açıklamalarda bulunulmasının ardından kullanıcılar da Instagram açıldı mı merak ediyorken gelişmeler devam ediyor.

INSTGARAM GERİ AÇILACAK MI SON DAKİKA?

2 Ağustos tarihinden beri kapalı olan Instagram halen erişime kapalı olurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın açılması ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Öncelikle Instagram ya da diğer sosyal medya platformları bunları ne yaparız da kapatırız nasıl engelleriz gayreti ve düşüncesinde değiliz. Netolarak bunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde kanunlar, kurallar ve hassasiyetler var. Bu nokta kendilerinin dikkatini çektik.

Epey bir aşamada kat etiğimizi ifade edebilirim. Artık ufak ayrıntılar kaldı onlarda da mutabakata varma gayretindeyiz. Görevli arkadaşlar sürekli olarak görüşmeler yapıyor. Vatandaşımızın önemli bir bölümü takip ediyor biz de açalım istiyoruz."