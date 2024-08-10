Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz

10 Ağustos 2024 12:40 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 13:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram platformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SON DÜZLÜKTEYİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram konusunda yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Öncelikle Instagram ya da diğer sosyal medya platformları bunları ne yaparız da kapatırız nasıl engelleriz gayreti ve düşüncesinde değiliz. Netolarak bunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde kanunlar, kurallar ve hassasiyetler var. Bu nokta kendilerinin dikkatini çektik. Epey bir aşamada kat etiğimizi ifade edebilirim. Artık ufak ayrıntılar kaldı onlarda da mutabakata varma gayretindeyiz. Görevli arkadaşlar sürekli olarak görüşmeler yapıyor. Vatandaşımızın önemli bir bölümü takip ediyor biz de açalım istiyoruz.

"MUTABIK KALINDIĞI AN AÇILACAK"

Bir şirketin nasıl kuralları varsa bizim ülkemizin de kuralları ve kanunları var. Bunları uygulamak istiyoruz. Biz esasında daha kısa çözeriz diye düşünüyordum ama şu ana kadar olmadı. Mutabık kalındığı zaman anında erişime açılacak.