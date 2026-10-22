Ülke puanı sıralaması 2027 Türkiye kaçıncı? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması futbol gündemindeki yerini aldı. Fenerbahçe, sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaştığı mücadelede 2-2 berabere kalırken Galatasaray, Fransa'da Lille karşısında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İki Türk takımının aldığı sonuçlar, Avrupa kupalarında ülkelerin puan hesabına ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi. UEFA ülke puanı hesaplamasında takımların galibiyet ve beraberlikleri belirleyici olurken elde edilen puanlar, aynı sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ülke temsilcilerinin sonuçları üzerinden hesaplanıyor. Ülke puanı sıralamasına göre Türkiye kaçıncı? İşte detaylar…

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanı tablosu güncellendi. Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldiği mücadelede 2-2'lik beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın son dakikasında kalesinde gördüğü golün ardından sahadan bir puanla ayrıldı. Galatasaray ise Fransa deplasmanında Lille ile oynadığı mücadelede dört gol kaydederek rakibini 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti, haftanın öne çıkan maç sonuçlarından biri oldu.

Avrupa kupalarında alınan sonuçlar, ülkelerin UEFA puanlarının hesaplanmasında doğrudan rol oynuyor. Galibiyet ve beraberlikler için belirlenen puanlar, ilgili ülkeden UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların sonuçları üzerinden hesaplanıyor. Ülkelerin toplam puanları, o sezon Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünüyor. Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında aldığı beraberlik ve Galatasaray'ın Lille karşısındaki galibiyeti de güncellenen ülke puanı tablosunun gündeme gelmesine neden oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA tarafından güncellenen ülke puanı sıralamasında İngiltere 105.907 puanla ilk sırada yer aldı. İtalya 90.589 puanla ikinci, İspanya 85.368 puanla üçüncü sırada bulunurken Almanya 83.402 puanla dördüncü basamakta yer aldı.

Güncel ülke puanı sıralaması şöyledir:

1- İngiltere: 105.907 puan

2- İtalya: 90.589 puan

3- İspanya: 85.368 puan

4- Almanya: 83.402 puan

5- Fransa: 70.582 puan

6- Portekiz: 66.550 puan

7- Belçika: 61.250 puan

8- Hollanda: 54.062 puan

9- Türkiye: 51.675 puan

10- Yunanistan: 45.812 puan

NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA ülke puanı, bir ülkeden aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan takımların elde ettiği puanların toplanması ve toplamın turnuvalara katılan takım sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor. Bu sistemde takımların Avrupa kupalarında kazandığı maçlar ve aldığı beraberlikler, ülkelerinin puan hanesine katkı sağlıyor. Böylece tek bir takımın değil, ilgili ülkeden Avrupa kupalarında mücadele eden tüm temsilcilerin sonuçları hesaplamaya dahil ediliyor.

Elemelerde galibiyet alan takımlar ülkelerine 1 puan, beraberlik alan takımlar ise 0,5 puan kazandırıyor. Gruplar ve sonraki aşamalarda, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme aşamasındaki play-off karşılaşmaları hariç olmak üzere, galibiyet 2 puan, beraberlik ise 1 puan olarak hesaplanıyor.

Penaltı atışlarıyla tur atlanması ülke puanına ayrıca katkı sağlamıyor. Bu tür karşılaşmalarda puan hesabı, penaltı atışlarının sonucu yerine maçın 120 dakika sonunda ulaştığı skor dikkate alınarak yapılıyor.