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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:47

Ülke puanı sıralaması 2027 Türkiye kaçıncı? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı

Ülke puanı sıralaması 2026-2027 sezonu güncel açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 mağlup etti. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcilerinin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe'nin deplasman değil, kendi sahasında oynadığı mücadelede son dakikada kalesinde gördüğü golle bir puana razı olması ve Galatasaray'ın Lille karşısında elde ettiği galibiyet, haftanın dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ülkelerin Avrupa kupalarındaki performanslarına göre hesaplanan UEFA ülke puanları güncellendi. UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026-2027 ülke puanı sıralaması…

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Editor
 TGRT Haber
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Ülke puanı sıralaması 2027 Türkiye kaçıncı? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:47

'nde oynanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması futbol gündemindeki yerini aldı. , sahasında Çekya temsilcisi ile karşılaştığı mücadelede 2-2 berabere kalırken , Fransa'da karşısında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İki Türk takımının aldığı sonuçlar, Avrupa kupalarında ülkelerin puan hesabına ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi. UEFA ülke puanı hesaplamasında takımların galibiyet ve beraberlikleri belirleyici olurken elde edilen puanlar, aynı sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ülke temsilcilerinin sonuçları üzerinden hesaplanıyor. Ülke puanı sıralamasına göre Türkiye kaçıncı? İşte detaylar…

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanı tablosu güncellendi. Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldiği mücadelede 2-2'lik beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın son dakikasında kalesinde gördüğü golün ardından sahadan bir puanla ayrıldı. Galatasaray ise Fransa deplasmanında Lille ile oynadığı mücadelede dört gol kaydederek rakibini 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti, haftanın öne çıkan maç sonuçlarından biri oldu.

Ülke puanı sıralaması 2027 Türkiye kaçıncı? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı

Avrupa kupalarında alınan sonuçlar, ülkelerin UEFA puanlarının hesaplanmasında doğrudan rol oynuyor. Galibiyet ve beraberlikler için belirlenen puanlar, ilgili ülkeden UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların sonuçları üzerinden hesaplanıyor. Ülkelerin toplam puanları, o sezon Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünüyor. Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında aldığı beraberlik ve Galatasaray'ın Lille karşısındaki galibiyeti de güncellenen ülke puanı tablosunun gündeme gelmesine neden oldu.

Ülke puanı sıralaması 2027 Türkiye kaçıncı? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA tarafından güncellenen ülke puanı sıralamasında İngiltere 105.907 puanla ilk sırada yer aldı. İtalya 90.589 puanla ikinci, İspanya 85.368 puanla üçüncü sırada bulunurken Almanya 83.402 puanla dördüncü basamakta yer aldı.

Güncel ülke puanı sıralaması şöyledir:

1- İngiltere: 105.907 puan

2- İtalya: 90.589 puan

3- İspanya: 85.368 puan

4- Almanya: 83.402 puan

5- Fransa: 70.582 puan

6- Portekiz: 66.550 puan

7- Belçika: 61.250 puan

8- Hollanda: 54.062 puan

9- Türkiye: 51.675 puan

10- Yunanistan: 45.812 puan

Ülke puanı sıralaması 2027 Türkiye kaçıncı? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı

NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA ülke puanı, bir ülkeden aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan takımların elde ettiği puanların toplanması ve toplamın turnuvalara katılan takım sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor. Bu sistemde takımların Avrupa kupalarında kazandığı maçlar ve aldığı beraberlikler, ülkelerinin puan hanesine katkı sağlıyor. Böylece tek bir takımın değil, ilgili ülkeden Avrupa kupalarında mücadele eden tüm temsilcilerin sonuçları hesaplamaya dahil ediliyor.

Elemelerde galibiyet alan takımlar ülkelerine 1 puan, beraberlik alan takımlar ise 0,5 puan kazandırıyor. Gruplar ve sonraki aşamalarda, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme aşamasındaki play-off karşılaşmaları hariç olmak üzere, galibiyet 2 puan, beraberlik ise 1 puan olarak hesaplanıyor.

Penaltı atışlarıyla tur atlanması ülke puanına ayrıca katkı sağlamıyor. Bu tür karşılaşmalarda puan hesabı, penaltı atışlarının sonucu yerine maçın 120 dakika sonunda ulaştığı skor dikkate alınarak yapılıyor.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#Slavia Prag
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