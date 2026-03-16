Ülker’den Ramazan Bayramı’na özel yeni ürünler

Ülker, inovasyon odağıyla geliştirdiği 5’i yeni, toplam 77 farklı hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme seçeneğiyle bu bayramda da ziyaretlere lezzet katmaya hazırlanıyor.

Ülker’den Ramazan Bayramı’na özel yeni ürünler
Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, Ramazan Bayramı'na özel, 2'si yeni 41 çeşit ve 3'ü yeni 36 çeşit şekerlemeden oluşan 77 hediyelik ve ikramlık ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyor.

“Pazarın lideri olmaya devam ediyoruz”

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, Ramazan Bayramı için Ar-Ge, pazarlama ve inovasyon ekiplerinin titizlikle geliştirdiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

2025 IPSOS HTP pazar verilerine göre hediyelik & ikramlık çikolata ile şekerleme kategorilerinde hem tonaj hem ciroda bazında liderliklerini sürdürdüklerini ifade eden Kabakçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de hediyelik ve ikramlık çikolata ile şekerleme pazarı, toplamda 11,3 milyar TL büyüklüğe ve 37 bin tonluk satış hacmine ulaştı. Hediyelik ve ikramlık çikolatadaki yüzde %42,8 ciro payımızla sektöre liderlik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Son iki yılda Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde, bu kategorideki ciromuzu toplam 2,9 puan artırarak güçlü performansımızı sürdürdük. Hem tonaj hem ciro liderliğimize katkı sağlayan tüketicilerimize bu Ramazan Bayramı’nda yenilikçi ürün portföyümüzle teşekkür etmek istedik. Sevdiklerine uzaktan bayram sürprizi yapmak isteyenler için tüm Ülker ürünleri bu yıl da e-ticaret kanalları üzerinden erişilebilir olacak. Ayrıca hem kitlesel iletişim mecralarında hem de perakende noktalarında bayram coşkusunu tüketicilerimizle buluşturuyor; yoğun bir iletişim kampanyasını hayata geçiriyoruz.”

Hem klasik ve vazgeçilmez ürünler hem de yeni lezzetler bayrama tat katacak

Ülker’in bayram denildiğinde akla ilk gelen ürünlerinden bütün fındık ve fındık kremalı “Ece”, bütün Antep fıstığının sütlü çikolatayla buluştuğu Çıtır Kadayıflı Ece ve bitter kremalı, bütün fındıklı, beyaz çikolatalı Ece Trio toplam üç farklı çeşidiyle bayram buluşmalarına tat katacak.

Rengarenk mini sütlü çikolata Ülker Çikolatin de bayram neşesi olmaya devam edecek.

Bayrama özel ürünler ambalaj ve lezzetleriyle ön planda

Sevilen napoliten lezzeti Ülker Napoliten Bayram Keyfi, bayrama özel mesajlarıyla şekerliklerde yerini alacak. Ülker Kanky Mini Yumurtalar ise bayramda çocukları mutlu edecek.

Çikolata kategorisinin yanı sıra şekerleme portföyünü de genişletmeyi sürdüren Ülker, Toffe ailesini çilek ve Hindistan cevizi tatlarıyla zenginleştiriyor. Farklı lezzetlerin bir arada olduğu yeni Bayram Keyfi’ni tüketicilerin beğenisine sunuyor

Ülker’in limon, elma, mandalina, böğürtlen, karpuz, nar ve vişne aromalı yumuşak dokusuyla çok sevilen Lokumcuk şekerlemesi de bu bayramın öne çıkan ikramlıkları arasında yer alıyor.

