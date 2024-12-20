Uludağ, Kartape, Kartalkaya'da kar kalınlığının kaç cm olduğu açıklandı! MGM hafta sonu kar yağışı raporu

20 Aralık 2024 13:28 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 13:57

Hafta sonu kayak yapma planı olan vatandaşlar tarafından kayak merkezlerindeki kar kalınlığı merak ediliyor. Özellikle İstanbul ve Ankaraya'ya yakın olan Uludağ, Kartepe ile Kartalkaya'da kar kalınlığının kaç cm olduğu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kayak merkezlerindeki kar kalınlığı açıklandı. Uludağ'da kar kalınlığı 36 cm'ye ulaştı.

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Kış mevsiminde popüler tatil noktalarından biri olan kayak merkezlerinin kar kalınlığı güncel olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor.

Cuma gününün gelmesiyle birlikte hafta sonu kayak tatili planı yapan, İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından kayak merkezlerinin kar kalınlıklarının kaç cm olduğu merak ediliyor.

ULUDAĞ, KARTEPE, KARTALKAYA KAR KALINLIĞI KAÇ CM 21-22 ARALIK 2024?

MGM'nin resmi internet sitesinde yer alan anlık olarak güncellenen verilere göre Uludağ'da 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde kar kalınlıkları 36 cm olarak ölçüldü.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 77 metre olduğu açıklandı.

Kartape'de ise kar kalınlığının kaç cm olduğuna dair MGM'nin resmi internet sitesinde bir bilgi bulunmuyor.

Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle:

Ergan: 84 cm

Konaklı: 75 cm

Yıldız Dağı: 70 cm

Mersivan: 65 cm

Erciyes: 50 cm

Çambaşı: 46 cm

Uludağ: 36 cm

Keltepe: 35 cm

Kop Dağı: 32 cm

Nemrut: 24 cm

Hakkari: 22 cm

Hesarek: 15 cm

Sarıkamış: 14 cm

Ilgaz: 8 cm

Yalnızçam: 8 cm

Gevaş Abalı: 5 cm

Davraz: 4 cm

Akdağ: 4 cm

Küpkıran: 3 cm

Bozdağ: 1 cm

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU KAR VAR MI?

Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu kar yağışı etkisini gösterecek.

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre 21 Aralık Cumartesi günü hava yağmurlu olurken 22 Aralık Pazar günü ise kar yağışı olacak.

Hafta sonu Uludağ'da sıcaklıklar ise şöyle: