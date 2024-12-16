Kış tatili yapacaklara kötü haber! Fiyatlar güncellendi: Kıyafet kiralama ve kayak dersinin fiyatı dudak uçuklattı

16 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:03

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Uludağ, kar yağışıyla birlikte kayak sezonunu açtı. Bu yıl, kayak dersi ve ekipman kiralama ücretleri yüzde 50'nin altında bir artışla güncellendi. Yeni fiyatlara göre, 1 saatlik kayak dersi 3 bin lira, kayak ve kıyafet kiralama ise toplamda 2 bin 300 lira olarak belirlendi.

Türkiye​'nin önde gelen kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ’da 2024-2025 kış sezonu, 30 santimetreye ulaşan kar yağışıyla birlikte başladı. Hafta boyunca etkili olan yağışlar, kayak yapmayı planlayan tatilcileri heyecanlandırırken, oteller de rezervasyon kabul etmeye başladı. Oteller bölgesinde yer yer 5 santimetre kar kalınlığı ölçülürken, kar yağışının devam etmesi halinde kayak pistlerinin kısa süre içinde uygun hale geleceği ifade edildi. Yeni sezonla birlikte kayak kiralama ve ders ücretlerinde güncellemeler yapıldı. Tatilciler, kıyafet ve kayak takımı kiralamak için 2 bin 300 TL öderken, bir saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin TL olarak belirlendi.

SEZONDAN BÜYÜK BEKLENTİLER

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, bu sezonun önceki yıllara kıyasla daha umut verici olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıllarda pandemi, deprem ve kar yağışının yetersizliği nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini ifade eden Usta, "Son beş yılın ardından bu sezon beklentimiz çok yüksek. Hava sıcaklıkları yaklaşık iki aydır soğuk seyrediyor, bu da erken bir başlangıç için avantaj sağladı. Uludağ​, suni karlandırma olmayan dağlarımızdan biri ve Türkiye’de genelde en erken kar buraya yağar, en geç buradan kalkar" ifadelerini kullandı.

KAYAK KİRALAMA VE DERS ÜCRETLERİNDE GÜNCELLEME

Kayak kiralama ücretlerinin geçen yıla göre yüzde 30 oranında artırıldığını belirten Yahya Usta, "Geçen yıl kayak kiralama ücreti bin TL idi, bu yıl bin 300 TL oldu. Kıyafet kiralama ücreti ise alt ve üst olmak üzere toplamda bin TL olarak belirlendi. Tatilcilerimize kendi kıyafetleriyle gelmelerini tavsiye ediyoruz, ancak ihtiyaç duyanlar için eksikleri gidermekteyiz" şeklinde konuştu. Usta, ekonomik şartları göz önünde bulundurarak ders ücretlerinde yüzde 50’nin altında bir artış yaptıklarını ve tatilcilerin yurt dışına gitmek yerine yerli kayak merkezlerini tercih etmeleri için çaba gösterdiklerine vurgu yaptı.

IŞIKLANDIRMA İLE GÜNÜ UZATMA HEDEFİ

Uludağ’daki turizm kalitesini artırmak için ışıklandırmanın önemine dikkat çeken Yahya Usta, "Pistlere yapılacak ışıklandırma ile kayak severlerin daha uzun süre pistlerde kalması sağlanabilir. İnsanlar otellere, kayak ekipmanlarına ve eğitimlere ciddi paralar harcıyor. Günü uzatmamız, tatilcilerin memnuniyetini artıracaktır. Bu konuda Uludağ Alan Başkanlığı ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Uludağ’ın İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere olan yakınlığının önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Usta, tatilcilerin burada geçirdikleri zamanı en verimli şekilde değerlendirmelerini istediklerini sözlerine ekledi.