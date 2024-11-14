Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Karşılaşmaların saati ve tarihi belli oldu

14 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:30

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız ilk olarak Galler, ardından Karadağ ile karşılaşacak. 14 Kasım akşamı oynanacak olan Uluslar Ligi maçlarının yayınlandığı kanallar da duyuruldu.

Karadağ-Türkiye maçının bilet fiyatları satışa çıktı! Ne kadar, kaç TL olduğu da belli oldu

Karadağ-Türkiye maçının bilet fiyatları satışa çıktı! Ne kadar, kaç TL olduğu da belli oldu

14 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar başlıyor

14 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar başlıyor

Tüm dünyanın yakından takip ettiği UEFA Uluslar Ligi​'nde milli takımımız Galler​ ve Karadağ​ ile mücadele edecek. Bu akşam da oynanacak birçok karşılaşma olurken canlı olarak izlemek isteyenler maçların yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar farklı kanallarda yayınlanıyor. CBC Sport, Spor Smart 2, Exxen ve S Sport Plus ekranları üzerinden karşılaşmalar canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye​ - Galler maçı ise TRT 1​ ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Milli Takımımızın oynayacağı Karadağ müsabakası 19 Kasım'da oynanırken TV8 ve Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Kasım akşamı Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. Günün programı ise şöyle:

UEFA Uluslar Ligi

Kazakistan – Avusturya | 18.00 | CBC Sport

Irak – Ürdün | 19.15 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Ermenistan – Faroe Adaları | 20.00 | Exxen

Belçika – İtalya | 22.45 | CBC Sport

Fransa – İsrail | 22.45 | Exxen

Yunanistan – İngiltere | 22.45 | Exxen

Slovenya – Norveç | 22.45 | S Sport Plus

BUGÜN SÜPER LİG'DE MAÇ VAR MI?

14 Kasım Perşembe günü Trendyol Süper Lig, 1. Lig, ZTK, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir karşılaşma oynanmayacak.

Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle milli ara 11 Kasım'da başladı. 15 Kasım'da sona eren milli ara sonrası müsabakalar kaldığı yerden devam edecek.