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Uluslar Ligi'nde A Ligi nedir? Türkiye, Karadağı'ı yenerse çıkacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 14:04 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:13
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UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız bu akşam Karadağ ile karşılaşacak. Rakibini yenmesi halinde A ligine çıkacak olurken formatın işleyişi ve takımlar da merak konusu oldu.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Uluslar Ligi​'nde milli takımımızın karşılaşmaları devam ediyor. 16 Kasım'da Galler ile mücadele ederken 19 Kasım günü Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Grupta birinci olarak yer alırken rakibini yenmesi halinde A ligine yükselecek.

ULUSLAR LİGİ A LİGİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kura çekimi sonrasında gruplar belli olmuştu. A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 8 takım, çeyrek finallerde eşleşecek ve galip olanlar Haziran ayında final turnuvalarına katılacak.

B ve C Liglerindeki 4 grup birincisinin dışında D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine çıkacak.

ULUSLAR LİGİ A GRUBU TAKIMLARI

2024-2025 sezonu kura çekimi sonrasında gruplar ve takımlar belli olmuştu.

A Ligi

  • Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya
  • İtalya, Belçika, Fransa, İsrail
  • 3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek
  • 4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

Uluslar Ligi'nde A Ligi nedir? Türkiye, Karadağı'ı yenerse çıkacak - 1. Resim

B Ligi

  • 1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
  • 2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
  • 3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
  • 4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C Ligi

  • 1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya
  • 2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık
  • 3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus
  • 4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

Uluslar Ligi'nde A Ligi nedir? Türkiye, Karadağı'ı yenerse çıkacak - 2. Resim

D Ligi

  • 1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn
  • 2. Grup: Moldova, Malta, Andorra

ULUSLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL VE FİNAL MAÇ TAKVİMİ

Ligde 1. ve 2. maçlar 5-10 Eylül aralığında oynanırken 3. ve 4. maçlar 10-15 Ekim aralığında oynandı. 5. ve 6. maçlar 17-19 Kasım aralığında olurken final müsabakaları Haziran ayında oynanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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