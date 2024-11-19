Uluslar Ligi'nde A Ligi nedir? Türkiye, Karadağı'ı yenerse çıkacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 14:04 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:13

UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız bu akşam Karadağ ile karşılaşacak. Rakibini yenmesi halinde A ligine çıkacak olurken formatın işleyişi ve takımlar da merak konusu oldu.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Uluslar Ligi​'nde milli takımımızın karşılaşmaları devam ediyor. 16 Kasım'da Galler ile mücadele ederken 19 Kasım günü Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grupta birinci olarak yer alırken rakibini yenmesi halinde A ligine yükselecek. ULUSLAR LİGİ A LİGİ NEDİR, NE İŞE YARAR? Kura çekimi sonrasında gruplar belli olmuştu. A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 8 takım, çeyrek finallerde eşleşecek ve galip olanlar Haziran ayında final turnuvalarına katılacak. B ve C Liglerindeki 4 grup birincisinin dışında D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine çıkacak. ULUSLAR LİGİ A GRUBU TAKIMLARI 2024-2025 sezonu kura çekimi sonrasında gruplar ve takımlar belli olmuştu. A Ligi Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek

4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan B Ligi 1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye C Ligi 1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya

2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık

3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus

4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya D Ligi 1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn

2. Grup: Moldova, Malta, Andorra ULUSLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL VE FİNAL MAÇ TAKVİMİ Ligde 1. ve 2. maçlar 5-10 Eylül aralığında oynanırken 3. ve 4. maçlar 10-15 Ekim aralığında oynandı. 5. ve 6. maçlar 17-19 Kasım aralığında olurken final müsabakaları Haziran ayında oynanacak. İlgili Haberler Galler - İzlanda maçı ne zaman? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar sürüyor Uluslar Ligi centilmenlik puanı nedir, ne işe yarar? Puanlar eşit olursa devreye girecek Bu akşam maç var mı? Uluslar Ligi grubunda son karşılaşmalar oynanıyor