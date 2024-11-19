Uluslar Ligi'nde A Ligi nedir? Türkiye, Karadağı'ı yenerse çıkacak
UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız bu akşam Karadağ ile karşılaşacak. Rakibini yenmesi halinde A ligine çıkacak olurken formatın işleyişi ve takımlar da merak konusu oldu.
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Uluslar Ligi'nde milli takımımızın karşılaşmaları devam ediyor. 16 Kasım'da Galler ile mücadele ederken 19 Kasım günü Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Grupta birinci olarak yer alırken rakibini yenmesi halinde A ligine yükselecek.
ULUSLAR LİGİ A LİGİ NEDİR, NE İŞE YARAR?
Kura çekimi sonrasında gruplar belli olmuştu. A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 8 takım, çeyrek finallerde eşleşecek ve galip olanlar Haziran ayında final turnuvalarına katılacak.
B ve C Liglerindeki 4 grup birincisinin dışında D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine çıkacak.
ULUSLAR LİGİ A GRUBU TAKIMLARI
2024-2025 sezonu kura çekimi sonrasında gruplar ve takımlar belli olmuştu.
A Ligi
- Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya
- İtalya, Belçika, Fransa, İsrail
- 3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek
- 4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan
B Ligi
- 1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
- 2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
- 3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
- 4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
C Ligi
- 1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya
- 2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık
- 3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus
- 4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya
D Ligi
- 1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn
- 2. Grup: Moldova, Malta, Andorra
ULUSLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL VE FİNAL MAÇ TAKVİMİ
Ligde 1. ve 2. maçlar 5-10 Eylül aralığında oynanırken 3. ve 4. maçlar 10-15 Ekim aralığında oynandı. 5. ve 6. maçlar 17-19 Kasım aralığında olurken final müsabakaları Haziran ayında oynanacak.