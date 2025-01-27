Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı? Tutuklanması üzerine son durum gündemde

27 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:15

Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı. İstanbul Adliyesi'ndeki işlemler sonucu tutuklanan Özdağ'ın serbest bırakılıp bırakılmadığı da Türkiye'nin gündeminde. Ümit Özdağ davasında son durum yakından takip ediliyor.

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması ardından tutuklanması Türkiye​'nin gündemine yerleşti. Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ, serbest bırakıldı mı vatandaşın gündeminde. 19 Ocak'ta düzenlenen il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan​ hakkında söylediği sözler sonrası gözaltına alınmıştı. Ümit Özdağ son dakika son durumu da gündemde.

ÜMİT ÖZDAĞ SERBEST BIRAKILDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak tarihinde gerçekleşen il başkanları istişare toplantısında Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler sonrasında gözaltına alınan Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı.

Özdağ'ın son durumuna göre şu an için serbest bırakılmadı, tutukluluğu devam ediyor. Savcılık ifadesi sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan dolayı tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ HANGİ CEZAEVİNDE?

Tutuklanan Özdağ, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumun'dadır.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

19 Ocak tarihinde yapılan istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri sebebiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldıktan sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrasında İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı.

Özdağ'ın savunmasında yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Kayseri'deki olaylarla ilgili Zafer Partisi'nin ilgisi, alakası yoktur. Türkiye’de birlik ve bütünlüğün bozulmaması açısından hassasiyet göstermekteyim ve Zafer Partisi hiçbir zaman bu bütünlüğü bozacak bir eylem gerçekleştirmemiştir. Dosya kapsamındaki Twitter hesabı bana aittir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Bu arada, tutuklanan Özdağ'ın, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

ÜMİT ÖZDAĞ SON DURUM NEDİR SON DAKİKA?

Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için tutukluluk kararı devam ediyor. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülen isim serbest bırakılmadı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrasında Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü.