İşte Ümit Özdağ'ı tutuklamaya götüren süreç! Sevk yazısında Kayseri olayları vurgusu!

22 Ocak 2025 12:57 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:30

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklandı. Özdağ'ın 2020-2024 yıllarında sosyal medya hesabından yayınladığı 11 paylaşımda kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği anlatıldı. Kayseri'de Suriyelileri hedef alan sokak olaylarındaki etkisine dikkat çekildi.

Ümit Özdağ ne kadar hapis cezası aldı? Marmara Cezaevi’ne götürülecek

Ümit Özdağ ne kadar hapis cezası aldı? Marmara Cezaevi’ne götürülecek

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

HAKİMLİK KARAR YAZISINA ULAŞILDI

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturmada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesi ile hakimliğin karar yazısına ulaşıldı.

Özdağ, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, dünyada en fazla göç alan ülkenin Türkiye olduğunu iddia ederek, Zafer Partisi olarak bu nüfusun Türkiye'deki kalkınmayı engellediğini ve Türkiye'nin jeopolitik olarak tehditle karşı karşıya kaldığını düşündüklerini söyledi.

HALKI KİN VE NEFRETE SÜRÜKLEDİ

Özdağ, "2011 sonrasında kaldırılan mayınların tekrar yerleştirilmesini, Anadolu Projesi ile yasaya uygun olarak sığınmacıların geri gönderilmelerini istiyoruz. Suriyelilere düşmanlığımız yoktur. Allah kimseye Suriyelilerin başına geleni vermesin." dedi.

Ümit Özdağ gözaltına alındıktan sonra soruşturmayı genişleten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Kayseri​ İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından 21 Ocak'ta tanzim edilen raporunda, 30 Haziran ila 3 Temmuz 2024 tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen protesto eylemlerine yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet ile iş yeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği ifadeleri yer aldı.

25 EMNİYET PERSONELİ YARALANMIŞTI

Olaylar neticesinde 25 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı Kayseri olaylarında paylaşımları ve söylemleri nedeniyle “kışkırtıcı rol oynadığı” gerekçesi de Ümit Özdağ'ın soruşturma dosyasına eklendi.

Kayseri'de 30.06.2024 tarihinde Danişmentgazi Mahallesi'nde küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismar yapıldığı iddiası üzerine aynı gün kent genelinde ırkçı ve nefret söyleminde bulunan grupların Suriyelilerin ev ve işyerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Aynı gün İçişleri Bakanlığı olaylara ilişkin “67 kişinin gözaltına alındığını” açıklamıştı. Fakat özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle olaylar devam etmiş yabancıların ikametlerine ve işyerlerine yönelik saldırılar gerçekleşmişti.

Savcılık Kayseri'de meydana gelen bu olayda Ümit Özdağ'ı “kışkırtıcı rol üstlenmekle” ve Özdağ'ın genel başkanı olduğu partinin mensupları ile bu partiye müzahir kişiler tarafından sosyal platformlarda yapılan paylaşımların da Kayseri'de meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğu bilgisi soruşturmaya dahil edildi.

11 PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

Öte yandan Ümit Özdağ'ın 2020-2024 yıllarında sosyal medya hesabından yayınladığı 11 paylaşıma yer verilen soruşturmada, Özdağ'ın farklı tarihlerde çeşitli kamu kurumlarınca yalanlanan paylaşımlarının, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği bilgiler yer aldı.

Soruşturmada ayrıca paylaşımların yapıldığı tarihler sonrasında ve yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer mahiyette, yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımın, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce tespit edildiği belirtildi.