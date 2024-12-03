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Ümit Özlale kimdir? İYİ Parti’den istifa etmişti CHP’ye geçti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 16:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:42
Ümit Özlale kimdir? İYİ Parti’den istifa etmişti CHP’ye geçti

İYİ Parti’den istifa eden Milletvekili Ümit Özlale, CHP grup toplantısında CHP rozeti takarak geçişini ilan etti.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa ettiğini duyuran Ümit Özlale, CHP’ye geçeceği iddialarının ardından bugün CHP​ grup toplantısında parti rozetini taktı.

Ümit Özlale kimdir? İYİ Parti’den istifa etmişti CHP’ye geçti - 1. Resim

ÜMİT ÖZLALE CHP’YE GEÇTİ

Ümit Özlale’nin rozetini CHP  Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Özgür Özel, rozeti takmasının ardından “Sayın Ümit Özlale ile birlikte hem ekonomi takımımız daha güçlü hem İzmir​'de daha güçlüyüz.” ifadelerini kullandı.

Partiye katılmasının ardından Ümit Özlale’nin kariyeri ve hayatı da merak konusu oldu.

Ümit Özlale kimdir? İYİ Parti’den istifa etmişti CHP’ye geçti - 2. Resim

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ekonomist ve siyasetçi olan Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 yılında Almanya'nın Holzheim'nde dünyaya geldi.

1987 yılına kadar Bornova Anadolu Lisesinde eğitim gören Ümit Özlale, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı.

ABD Bostan College'da yüksek lisansını tamamladı sonrasında ise doktora yaptı.

Ümit Özlale, doçentlik unvanını ise 2006 yılında, profesör ünvanlını ise 2011 yılında aldı.

Sıkça Sorulan Sorular
Spiker Serap Belovacıklı ile evlendi.

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Kaynak: TGRT Haber
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