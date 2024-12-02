Eski İYİ Partili Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor! Rozetini Özgür Özel takacak

02 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:48

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yerel seçimin ardından partisinden istifa eden isimlerden biri olmuştu. Ümit Özlale'nin CHP'ye katılacağı öğrenildi.

Yerel seçimlerde istediği başarıyı elde edemeyen İYİ Parti​'de peş peşe istifalar olmuştu. İYİ Parti'den istifa eden isimlerin arasında Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir​ Milletvekili Ümit Özlale de vardı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK

İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin CHP’ye katılacağı öğrenildi. Özlale’ye rozetini yarın gerçekleşecek grup toplantısında CHP​ lideri Özgür Özel takacak. Özlale’nin katılımının ardından CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 129 olacak.

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

CHP'ye katılacak olan Ümit Özlale, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığını da yürüten Özlale, parti içindeki tartışmalar sonrası 12 Eylül’de görevinden ve parti üyeliğinden istifa etmişti.