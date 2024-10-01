Umut Akdoğan, CHP Tüzük Komisyonunda görev aldı

01 Ekim 2024 17:17 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:30

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Umut Akdoğan'ın söylemleri dikkat çekmeye devam ediyor. Kimdir, nerelidir merak ediliyordu.

Ankara Yenimahalle’de dünyaya gelen Akdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Adından söz ettiren ismin babasının kim olduğu da vatandaş tarafından araştırıldı.

UMUT AKDOĞAN KİMDİR, NERELİ?

Akdoğan, 1986 yılında Ankara Yenimahalle’de dünyaya geldi. Ankara Barosu’na kayıtlı olan isim 1999 seçimlerinde Abdi İpekçi Parkı’nda broşür dağıtarak siyasi hayata adım attı.

Genç Ankara Gönüllüleri kurucularından biri olan Akdoğan, CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği,, CHP Gençlik Kolları Genel Saymanlığı, CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği, CHP Gençlik Kolları Seçim Ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı.

UMUT AKDOĞAN EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2011 senesinde CHP Tüzük Komisyonunda görev aldı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise Ankara 3. bölgeden Milletvekili Adayı oldu. ​Evli ve iki çocuk babası.