Ünal Karaman kimdir? İYİ Parti'den istifa etti

20 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:22

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasının ardından Ünal Karaman kimdir, ne zaman milletvekili oldu, AK Parti'ye geçecek mi soruları gündeme geldi. Ünal Karaman siyasete girmeden önce 2000 yılında futbolu bırakarak teknik direktörlük yapmıştı.

AK Parti ve MHP'den teklif aldı mı? İYİ Parti'ye katılan Ünal Karaman iddialara cevap verdi

AK Parti ve MHP'den teklif aldı mı? İYİ Parti'ye katılan Ünal Karaman iddialara cevap verdi

İYİ Parti'de son dönemlerde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Konya Milletvekili ve eski milli futbolcu Ünal Karaman partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kararını sosyal medya hesabından açıklayan Ünal Karaman'ın istifasının ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 28'e düştü.

ÜNAL KARAMAN AK PARTİ GEÇECEK Mİ?

Ünal Karaman'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti saflarına geçeceği iddia edilmişti.

Ancak Ünal Karaman konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Milletvekilinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

ÜNAL KARAMAN KİMDİR, NE ZAMAN MİLLETVEKİLİ OLDU?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerine 1981 yılında Konyaspor'un genç takımında başladı ve daha sonra 2. Lig'de mücadele eden Gaziantepspor'a transfer oldu.

Gaziantepspor'da oynadığı yıllarda ilk kez A Milli Takım'da forma giydi. A Milli Takım'ın orta sahasının en önemli isimlerinden biri olan Ünal Karaman daha sonra Malatyaspor'a transfer oldu.

Burada geçirdiği 3 yılın ardından sırayla Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'nde oynadı. 2000 yılında futbolu bıraktıktan sonra ise teknik direktörlüğe başladı.

A Milli Takım, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor (yardımcı antrenör), Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Karademir Karabükspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe'de teknik direktörlük yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde ise Konya milletvekili olarak İYİ Parti'den aday oldu ve kazandı.

20 Ocak 2025 tarihinde ise İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.