Son dakika | İYİ Parti'de Ünal Karaman istifa etti! AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti

20 Ocak 2025 12:29 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:02

Son dakika haberi: İYİ Parti’deki istifa rüzgarı tüm hızıyla sürüyor. Konya milletvekili Ünal Karaman partisinden istifa etti. Karaman'ın AK Parti saflarına saflarına geçeceği iddia edilmişti.

Son dakika haberine göre İYİ Parti’deki istifa rüzgarı tüm hızıyla sürüyor. Konya​ milletvekili Ünal Karaman partisinden istifa​ etti. Karaman'ın AK Parti​ saflarına saflarına geçeceği iddia edilmişti.

Karaman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk Milletine; Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu.

'MİLLETİME DAHA İYİ HİZMET EDECEĞİM'

Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti​ üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.

Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."