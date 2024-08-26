Üniversite mazeretli kayıt başvuruları 2 Eylül Pazartesi günü bitecek

26 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:03

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan bilgilere göre 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversite kaydını kaçıran adaylara mazeret kayıt hakkı tanınmıştı.

26 Ağustos Pazartesi günü başlayan mazeretli kayıtların ne zaman sona ereceği ve nasıl yapılacağı ise öğrenciler tarafından merak edildi.

ÜNİVERSİTELERE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan ancak herhangi bir sebeple kayıt yaptıramayan öğrencilere mazeret kaydı hakkı tanındı.

Mazeret kayıtları 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

ÜNİVERSİTELERE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

YÖK tarafından açıklanan bilgilere göre mazeret kayıtları 2 Eylül 2024 saat 17.00'de sona erecek.

Bu tarihten sonra yapılan başvurular için ise herhangi bir kayıt işlemi yapılmayacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili yaptığı açıklama "Ek tercih süreci yerleşmeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNİVERSİTELERE MAZERET KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Aynı normal kayıt döneminde olduğu gibi öğrenciler mazeret kayıtlarını da e-Devlet veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden gerçekleştirebilecekler.