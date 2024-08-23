Üniversite mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak

23 Ağustos 2024 08:35 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 08:39

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan üniversite kayıt maratonunun bugün sona ermesiyle beraber mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılabilecek. 2 Eylül'den sonraki başvurular için ise herhangi bir kayıt işlemi yapılmayacak.

ÜNİVERSİTE MAZERETLİ KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 üniversite kayıtlarının 23 Ağustos Cuma (bugün) sona ermesiyle beraber mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos Pazartesi ile 2 Eylül Pazartesi günleri arasında yapılabilecek. 2 Eylül'den sonraki başvurular için ise herhangi bir kayıt işlemi yapılmayacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİNİ KAÇIRDIM NE YAPMALIYIM?

Üniversite kayıt tarihini kaçıran veya unutan öğrenciler, yerleştiği üniversitelerin rektörlüklerine durumu açıklayan bir dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Başvurusu rektörlükler tarafından kabul edilen öğrenciler, 26b Ağustos itibarıyla mazeretli kayıt başvurusunda bulunabilir.

ÜNİVERSİTE KAYIT YAPILMAZSA NE OLUR?

Ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN ÜNİVERSİTEYE GİTMEK ŞART MI?

Öğrenciler, kayıt işlemlerini üniversiteye giderek veya elektronik ortamda gerçekleştirebilir. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.