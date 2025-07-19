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 | Sumru Tarhan

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak belli oldu! YKS tercih tarihi duyuruldu

YKS sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Milyonlarca kişi heyecanla üniversite tercihlerinin nasıl yapılacağını araştırırken YKS tercih tarihleri duyuruldu.

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Üniversite tercihleri nasıl yapılacak belli oldu! YKS tercih tarihi duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 10:25

tarafından bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavının sonuçları bugün duyuruldu. Milyonlarca aday heyecanla sonuç tarihini beklerken sonuçlar erken açıklandı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite sınavına giren adaylar 30 Temmuz ile 11 Ağustos aralığında, yayımlanan kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM AİS sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile tercih işlemlerini yapabilecek.

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak belli oldu! YKS tercih tarihi duyuruldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçların açıklanmasının ardından ""Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak belli oldu! YKS tercih tarihi duyuruldu

YKS TYT TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR SON DAKİKA?

Bu yıl 21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavının sonuçları erişime açıldı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavda bugün sonuçlar belli olurken ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek.

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak belli oldu! YKS tercih tarihi duyuruldu

ÖSYM YKS KILAVUZU 2025

2025 sonuçlarına göre üniversite yerleştirmelerinde kontenjan ve koşullar göz önünde bulundurulurken kontenjan ve koşullar “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Kılavuz 2025 Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından erişilebilir olacak.

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ETİKETLER
#ösym
#yks
#Üniversiteyegeçiş Sınavı
#Üniversitetercihleri
#Yks2025
#Aktüel
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