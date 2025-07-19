YKS 200, 220, 240, 242, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? Üniversite taban puanları

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının sonuçları bugün itibarıyla erişime açıldı. Milyonlarca adayın katıldığı TYT, AYT ve YDT sınavında süreç tamamlanırken adaylar YKS 200, 220, 240 puanla hangi üniversiteye gidebileceğine dair araştırmalara başladı.

YKS 200, 220, 240, 242, 248, 250, 262, 280, 290, 300 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavında sonuç süreci bugün tamamlandı. Üniversitelerin alım yapacağı taban puanlar her sene değişmekte. 2025 taban puanları henüz belli olmadı. Buna göre adaylar gitmek istediği bölümlerin ve okulların geçen yıl taban puanlarına bakarak listeye bakabiliyor.

YKS TYT 200 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

19 Temmuz Cumartesi günü YKS sonuçları erişime açıldı. Tercih döneminde adaylar en son yapılan yerleştirme dönemindeki taban puanlarına göre tercih yapıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan taban puanlarına bakarak adaylar tercih sürecini ilerletecek. Okulların alım yaptığı taban ve tavan puanları her sene değişiyor. Bu sebeple okulların geçtiğimiz yıl olan taban puanlarını kontrol edebilirsiniz.