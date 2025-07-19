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 | Yusuf Özgür Bülbül

YKS sonuçları açıklandı: İşte dereceye girenler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, testlerde toplam 680 soru sorulduğunu, iptal edilen sorunun olmadığını bildirdi. işte YKS şampiyonları...

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YKS sonuçları açıklandı: İşte dereceye girenler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 07:16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Bayram Ali Ersoy, sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS'nin tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibarıyla sona erdiğini, 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklandığını belirten Ersoy, adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresi üzerinden erişebileceğini bildirdi.

YKS sonuçları açıklandı: İşte dereceye girenler


ÖSYM Başkanı Ersoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/BayramAliErsoy/status/1946404504859017249

Ersoy, 2025 YKS'de dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz sayısal alanında, Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep, sözel alanında Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa, eşit ağırlık alanında, Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa;

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Elif Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Abdulvahab Burro, Tofaş Fen Lisesi-Bursa, Fransızca Arda Eren Kartal, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Sarak, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça Ediz Doğan Karakoç, Haydarpaşa Lisesi-İstanbul."

Dereceye giren adayları tebrik eden Ersoy, gençlere güvendiklerini ve Türkiye'yi çok daha güçlü hale getireceklerinin altını çizdi.

YKS sonuçları açıklandı: İşte dereceye girenler

KADINLARIN ORANI DAHA YÜKSEK

Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641'inin sınava katıldığına, 209 bin 8 adayın sınava girmediğine, AYT'ye başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 adayın sınava katıldığına, 171 bin 117 adayın ise sınava girmediğine işaret etti.

YDT'de ise sınava başvuran 215 bin 451 adaydan 156 bin 40'ının sınava katıldığına, 59 bin 411 adayın sınava girmediğine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19'u, TYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48'i, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12'si ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86'sı oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu."

İPTAL EDİLEN SORU YOK

Ersoy, 'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğunu, iptal edilen sorunun olmadığını bildirdi.

Oturumlara ilişkin doğru cevap sayısı ortalamalarını paylaşan Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları, Türkçe (40 soru) testinde 21,707, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,722, temel matematik (40 soru) testinde 6,648 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 4,606'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 6,859, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,512, kimya (13 soru) alt testinde 1,846 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,581 olmuştur. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,38, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,083, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 1,313, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,266, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,472, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,709, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,377 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 41,484, Arapça testinde 30,858, Fransızca testinde 44,557, İngilizce testinde 34,743, Rusça testinde 51,472 olarak gerçekleşmiştir."

3 DİLDE KADIN ADAYLAR ÖNE ÇIKTI

Ersoy, TYT'deki Türkçe testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu, temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalamasının kadın adaylara göre daha yüksek olduğunu bildirdi.

AYT'deki 11 alt testten 8'inde erkek adayların ortalamasının, 3'ünde ise kadın adayların ortalamasının daha yüksek olduğunu aktaran Ersoy, YDT'de ise Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca ve İngilizce'de ise erkek adayların ortalamasının daha yüksek sonuçlandığını kaydetti.

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