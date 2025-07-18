LGS tercihi yaparken bunlara dikkat! Uzmanından çok önemli tüyolar

1 milyona yakın öğrenci için LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapabilecek. Öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek bu kritik dönemde, doğru tercih yapmanın önemine dikkat çeken Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Müdürü Aslı Orman, ailelere ve öğrencilere rehber olacak önerilerde bulundu.

TERCİH TÜRLERİ VE KURALLAR

"LGS 2025 tercih süreci, üç farklı kategori altında gerçekleştirilecek" diyen Orman, tercih türleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Yerel Yerleştirme (Adrese Dayalı): Öğrenciler, ikamet adreslerine göre en az bir, en fazla beş okul tercih edebilecek. Ancak, aynı okul türünden (örneğin, Anadolu Lisesi) en fazla üç okul seçilebilir. Kalan tercihler için meslek lisesi, imam hatip lisesi veya çok programlı lise gibi farklı bir okul türü yazılması gerekiyor.

Merkezi Yerleştirme: Öğrenciler, 2025 LGS yüzdelik dilimlerine göre en fazla on okul tercih edebilecek. Orman, öğrencilerin yüzdelik dilimlerine uygun, dengeli ve risksiz tercihler yapmasının önemini vurguladı.

Pansiyonlu Okullar: Yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler, bu kategoride en fazla beş okul tercih edebilecek."

ONAY SÜRECİ KRİTİK

Aslı Orman, tercihlerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin bağlı bulundukları ortaokul müdürlüklerinde tercihlerini mutlaka onaylatmaları gerektiğini belirtti. "Onaylanmayan tercihler geçerli sayılmıyor" diyen Orman, bazı velilerin, tercih listesinden okul çıkardığını düşünmesine rağmen bu değişikliği okulda onaylatmayı unuttuğunu; bu durumun ciddi sorunlara yol açabildiğini ifade etti.

AİLELERE VE ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Tercih döneminde öğrencilerin hayallerine ulaşabilecekleri, sosyal ve kültürel anlamda destekleyici bir liseyi seçmelerinin önemine dikkat çeken Aslı Orman, ailelere, 14-24 Temmuz tarihlerinde öğrencileriyle okulları fiziki olarak ziyaret ederek okulun sunduğu imkânları yerinde incelemelerini önerdi. Okulların İngilizce dil eğitimi, sosyal kulüpler, sportif faaliyetler ve yurt dışı bağlantıları gibi fırsatlarının, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişiminde büyük rol oynadığını vurguladı. "Öğrencilerin lisede mutlu olmaları, akademik başarıyı doğrudan etkileyen bir faktördür" diyen Orman, ailelerin "Bu okul öğrenciyi 9. sınıftan 12. sınıfa kadar nereye taşıyacak?" sorusuna yanıt aramalarını tavsiye etti.

DOĞRU TERCİH İÇİN DİKKATLİ PLANLAMA

Orman, özellikle merkezi yerleştirmede öğrencilerin on tercih hakkını, yüzdelik dilimlerine uygun ve dengeli bir şekilde kullanmalarının kritik olduğunu belirtti. Yerel yerleştirmede ise en fazla üç Anadolu Lisesi seçilebileceğini, kalan tercihler için farklı okul türlerinin yazılması gerektiğini hatırlattı. Öğrencilerin tek bir tercih yapma hakkı da bulunduğunu vurguladı.