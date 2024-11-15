Üniversiteye geçiş sınavsız mı olacak? MHP teklif etti

15 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:23

Bu yıl ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç tarafından gelen sınavsız üniversiteye geçiş teklifi de gündemde yerini koruyor.

Filiz Kılıç'ın "Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek hale geldi" sözlerinin üzerine öğrenciler gözü Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​'e çevrildi.

Sınavlara hazırlanan adaylar ise üniversite sınavı​ kalkıyor mu, kalkacak mı gibi soruları gündeme taşıdı. Üniversitelere geçiş sınav ile devam ediyorken herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVSIZ MI OLACAK, KALKIYOR MU?

Sözcü'de yer alan habere göre Filiz Kılıç, komisyonda Bakan Tekin'e seslendi.

Kılıç, "Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ile ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz." ifadeleri ise öğrencilerin dikkatinden kaçmadı.

Türkiye'de sınavsız üniversite şartının kalkabileceğine inanan isim, "Açık öğretim de dâhil üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz." sözleri ile teklifini duyurdu.

Sınavsız üniversiteye geçiş konusuyla ilgili MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da konuştu.

Aksu'nun sözleri şöyle oldu:

"Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan, bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz"

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2025 takvimine göre YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava girecek adaylar için duyurulan başvuru tarihleri ise 06.02.2025 - 03.03.2025 oldu.

Süreyi kaçıran adaylar ise 11-13.03.2025 tarihleri aralığında geç başvurular alınacak.