Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı sabaha kadar devam edecek

Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı sabaha kadar devam edecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Aralık 2024 18:30 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 18:48
Uşak&#039;ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı sabaha kadar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Uşak'ta bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Türkiye genelinde soğuk​ havalar etkisini göstermeye devam ediyor.

Yurdun orta kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Uşak'ta saat 21.00'den itibaren karla karışık yağmur bekleniyor.

Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı sabaha kadar devam edecek - 1. Resim

UŞAK​'TA YARIN OKULLARTATİL​ Mİ 30 ARALIK PAZARTESİ?

Uşak Valiliği tarafından okulların 30 Aralık 2024 Pazartesi günü tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

Valilikten gece saatlerinde yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MGM'nin verilerine göre ise Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur gece kara yağışına dönüşecek.

Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı sabaha kadar devam edecek - 2. Resim

Gece boyunca devam edecek olan kar yağışı yarın sabah saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybedecek. Hava​ sıcaklıklarının gece 0-1 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi günü havanın çok bulutlu olmasını ve sıcaklıkların gün içerisinde 4 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
soğukhavauşakokullartatil

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...