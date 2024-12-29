Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı sabaha kadar devam edecek

29 Aralık 2024 18:30 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 18:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Uşak'ta bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Türkiye genelinde soğuk​ havalar etkisini göstermeye devam ediyor.

Yurdun orta kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Uşak'ta saat 21.00'den itibaren karla karışık yağmur bekleniyor.

UŞAK​'TA YARIN OKULLAR​ TATİL​ Mİ 30 ARALIK PAZARTESİ?

Uşak Valiliği tarafından okulların 30 Aralık 2024 Pazartesi günü tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Valilikten gece saatlerinde yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MGM'nin verilerine göre ise Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur gece kara yağışına dönüşecek.

Gece boyunca devam edecek olan kar yağışı yarın sabah saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybedecek. Hava​ sıcaklıklarının gece 0-1 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi günü havanın çok bulutlu olmasını ve sıcaklıkların gün içerisinde 4 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.