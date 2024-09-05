Üsküdar Belediyesi kırtasiye yardımı başvuruları 10 Eylül Salı günü sona erecek

05 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:03

Okulların açılmasına sayılı günler kala Üsküdar Belediyesi tarafından kırtasiye yardımı başvuruları ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Üsküdar Belediyesi kırtasiye yardımı başvurularının 10 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Üsküdar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği yapılacağı açıklanmıştı.

3 Eylül 2024 tarihinde sona erecek olan başvuruların uzatıldığı açıklandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırtasiye yardımı başvurularının 10 Eylül Salı gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

5000 bin öğrenciye yapılacak olan kırtasiye yardımı başvuruları Üsküdar Belediyesi'nin resmi sitesinde yer alan e-Üsküdar seçeneğinin altında bulunan "İlköğretim öğrencilerine kırtasiye ve okul giysisi desteği" bölümünden yapılıyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kırtasiye ve giyim desteğine başvuracak olan öğrencilerin Üsküdar ilçesi içerisinde ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden istenilen belgeler ise şöyle:

Ad-Soyad

Doğum tarihi

T.C. Kimlik Numarası

Adres Bilgileri

Okul ve Sınıf

Öğrenci Belgesi

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Iban Numarası

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KIRTASİYE YARDIMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üsküdar Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre başvurular sona erdikten sonra en kısa sürede değerlendirilerek öğrencilere ödemeler yapılacak.

Konuyla ilgili net bir tarih ise belediye tarafından açıklanmadı.