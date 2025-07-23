Üsküdar'da aile içi cinayet! Kayınbiraderini silahla vurdu

Olay, 18 Temmuz'da Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordulu iş adamı olarak bilinen 67 yaşındaki A.B. isimli şahıs aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Aynı araçta bulunan ve eski dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu belirlenen M.G. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.G., A.B.'ye silahla ateş etti.

CENAZE DEFNEDİLMEK ÜZERE ORDU'YA GÖNDERİLDİ

Silahla vurulan A.B., saldırganın üzerine aracını sürerek karşılık vermeye çalıştı ancak M.G. olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.

OLAY ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.G., aynı gün suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Temmuz'da adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.