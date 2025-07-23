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 | Ceyda Altun

Üsküdar'da aile içi cinayet! Kayınbiraderini silahla vurdu

Üsküdar'da bir petrol istasyonunda gerçekleşen olay 18 Temmuz günü meydana geldi. Ordulu iş adamı olarak bilinen A.B (67), kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli aynı gün yakalanıp tutuklandı. Cinayetin gerçekleştiği an kameralara böyle yansıdı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:12

Olay, 18 Temmuz'da ilçesi Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordulu iş adamı olarak bilinen 67 yaşındaki A.B. isimli şahıs aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Aynı araçta bulunan ve eski dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu belirlenen M.G. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.G., A.B.'ye silahla ateş etti.

Üsküdar'da aile içi cinayet! Kayınbiraderini silahla vurdu

CENAZE DEFNEDİLMEK ÜZERE ORDU'YA GÖNDERİLDİ

Silahla vurulan A.B., saldırganın üzerine aracını sürerek karşılık vermeye çalıştı ancak M.G. olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.

Üsküdar'da aile içi cinayet! Kayınbiraderini silahla vurdu

OLAY ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.G., aynı gün suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Temmuz'da adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Üsküdar
#cinayet
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#kısıklı
#İstanbul
#Aktüel
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