Üsküdar'da denize düşen genç kadını arama çalışmaları devam ediyor

05 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:36

22.30 esnasında Üsküdar Sahili'nde olan üzücü olayın ardından denize düşen kadın yaşıyor mu, bulundu mu araştırılıyor.

Olayla ilgili çalışmalar ise son hızıyla devam ediyor.

ÜSKÜDAR'DA DENİZE DÜŞEN GENÇ KADIN ÖLDÜ MÜ?

Üsküdar sahil şeridinde olduğu esnada denize düşen 26 yaşındaki genç kadın henüz bulunamazken ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

22.30 civarında meydana gelen olayda Gurbet K. (26) isimli vatandaş, denize düştü.

Aniden gözden kaybolan kadın için ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken henüz bulunamadı.

Dalgıçlar tarafından arama çalışmaları devam ederken intihar şüphesi de devam ediyor.