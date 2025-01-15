Üstün başarı belgesi nasıl alınır? Kimlere verileceği öğrencilerin gündeminde

15 Ocak 2025 09:51 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:02

MEB tarafından paylaşılan takvime göre karne günü belli oldu. Üstün başarı belgesini alma şartları da öğrencilerin merak ettikleri arasında yer aldı. Onur, üstün başarı, takdir ve teşekkür belgelerinin verileceği öğrencilerde aranan kriterler gündemde.

17 Ocak Cuma günü ortaokul​ ve liselerde karne heyecanı yaşanacak. İlk dönemin sona ermesine kısa süre kala öğrencileri karne heyecanı sardı. Üstün başarı belgesi almak isteyenler ise nasıl alındığını araştırmaya başladı.

Öğrencilerin gündeminde onur belgesi, takdir ve teşekkür belgesi alma şartları da yer aldı.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NASIL ALINIR?

Ortaöğrenim süresi boyunca en az 3 öğretim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi alan öğrenciler üstün başarı belgesini almaya hak kazanır. Üstün başarı belgesi alan öğrenciler okulun iftihar listesine eklenir.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Bu belge en az üç öğretim yılının her iki döneminde de takdir belgesi alan öğrencilere verilir. 3 yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler üstün başarı belgesini alır ve okulun iftihar listesinde yer alır.

Bu nedenle öğrenciler takdir belgesi almak için azimle çalışmaya devam ediyor.

ÜSTÜN BAŞARI KAÇ PUANLA ALINIR?

Belgeyi almak için belirli bir puana gerek olmazken öğrencilerin en az 3 yıl iki dönemde de takdir belgesi almaya hak kazanması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanıyor.

LİSEDE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NE İŞE YARAR?

Dönem sonunda üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrenciler okulun iftihar listesine eklenir.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ORTAOKULDA NASIL ALINIR?

Ortaokul eğitimi boyunca en az 3 sene iki dönemde de takdir belgesi alan öğrenciler, bu belgeyi alır. Belgeyi alanlar ise başarısını bu belge ile gösterirken bir yandan da okulun iftihar listesindeki isimler arasında yer alır.