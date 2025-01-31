UTTS son gün ne zaman, başvuru tarihleri uzatıldı mı merak ediliyor

31 Ocak 2025 17:39 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 17:44

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuruları için son gün 31 Ocak yani bugün olarak belirlenmişti. UTTS başvuru tarihlerinin uzatılıp uzatılmadığı araştırılıyor. Kaydını tamamlayan sürücülere farklı miktarlarda cezalar uygulanacağı biliniyor.

UTTS kayıt süresi uzatıldı mı? Sürücüler için kritik bilgiler!

UTTS kayıt süresi uzatıldı mı? Sürücüler için kritik bilgiler!

Taşıt Tanıma Birimi resmi başvuru adresi olan utts.gov.tr'de sipariş kaydı ve ödeme işlemlerinin tamamlanması için son gün tarihi araştırılıyor.

UTTS KAYDI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerin 31 Ocak 2025 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekiyordu.

Belirlenen süre içinde kayıt ve montaj işlemlerini yapmayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen tutarda cezalar kesilecek.

BİREYSEL ARAÇLAR TAKTIRMAK ZORUNDA MI?

Düzenlemeye göre montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek.

Öte yandan mevcut bireysel araçların taktırma yükümlülüğü bulunmuyor.

1 Temmuz’dan itibaren sıfır araçların TTB taktırılması zorunluluğu bulunuyor.