UTTS son tarihe kısa süre kaldı! Kayıt başvuru nasıl yapılır?

28 Ocak 2025 09:20 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:35

UTTS son başvuru tarihi araç sahiplerinin gündemine yerleşti. Akaryakıt sektöründe rekabeti sağlamak için uygulamaya geçen UTTS başvurularında son güne yaklaşıldı. Ticari araçları kapsayan bu sistem için gerekli olan başvuru tarihi netleşti.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için başvuru süresinin bitmesine kısa süre kaldı. Ticari araçlar için geçerli olan bu sistem için başvuru süresi araç sahiplerinin gündemine yerleşirken kayıt nasıl yapılacağı da belli oldu.

UTTS SON TARİH NE ZAMAN 2025?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akaryakıt piyasasını dengelemek için uygulanan bu sistem, için tarih 31 Aralık olarak belirlenmişti. Yaşanan yoğunluk sebebiyle bu tarih ileriye ertelendi.

Vergi mükelleflerinin mağdur olmaması için kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.

UTTS UZATILDI MI, NE ZAMANA?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne katılacak olanlar için ilk başta verilen tarih 31 Aralık'tı. Yoğunluk yaşanması üzerine mağduriyet olmaması adında tarih uzatıldı ve son tarih 31 Ocak 2025 oldu. Buna göre araç sahipleri 31 Ocak tarihine kadar UTTS kayıt işlemlerini tamamlamalıdır.

UTTS BAŞVURU KAYIT NASIL YAPILIR?

İlk olarak UTTS Resmi Web Sitesine giriş yapınız. “Taşıt Sahibi Başvurusu” sekmesini seçtikten sonra “Başvuru ve Hizmetler” alanından “Taşıt Sahibi Başvurusu” seçeneğini tıklayınız.

Hesap oluşturduktan sonra giriş yapan kişiler başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır.

Araç sahibi bilgileri, Araç plaka ve tescil detayları, İletişim bilgileriniz, Gerekli Belgeleri Yükleyin, Sistem tarafından talep edilen belgeleri (kimlik, plaka belgesi vb.) belirtilen formatlara uygun şekilde yükleyin.

Başvuru tamamlandıktan sonra son durum SMS veya e-posta olarak size ulaşacaktır.