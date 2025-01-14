Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Akaryakıt sektöründe yeni dönem: Son gün 31 Ocak

14 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:52

Ticari araç sahiplerinin merakla takip ettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geçiş süreci uzatıldı. Kayıt dışı ekonomiyi engellemeye yönelik geliştirilen bu sistem, sadece ticari araçları kapsıyor ve bireysel araç sahiplerini etkilemiyor. Peki, UTTS’ye kayıt olmak için son tarih ne zaman? İşte sistemle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar…

Akaryakıt​ sektöründe adil rekabetin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi için geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), sektörde yeni bir dönem başlatıyor. Sistem, akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar ile taşıt​ plaka bilgilerini otomatik olarak eşleştiriyor. Bu yenilik sayesinde, yakıt alımında plaka bilgilerinin elle girilmesi tarihe karışıyor ve farklı araçlar için fiş alınması önleniyor.

UTTS​ KAYIT TARİHİ YAKLAŞIYOR

31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kayıt yaptırması gereken ticari ve filo araç sahipleri için son tarih yaklaşıyor. Kılavuz niteliğindeki bu geçiş sürecinde, kaydını 31 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlayanlar 2024 fiyatlarından faydalanabilecek. Donanım fiyatları ise yıl sonundan itibaren Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışına göre güncellenecek.

BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK YOK

UTTS kaydı, bireysel araç sahipleri için zorunlu tutulmazken, 1 Temmuz 2025 itibariyle trafiğe çıkacak olan sıfır araçlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı zorunlu hale getirilecek. Bu araçlar, üreticileri tarafından TTB donanımlı olarak satışa sunulacak. Ayrıca, bu araçlarda plaka ya da sahip değişikliği durumunda TTB değişikliği gerekmeyecek.

TTB SİPARİŞLERİNDEKİ BÜYÜK ARTIŞ

UTTS kapsamında 1 milyon 100 bin Taşıt Tanıma Birimi siparişi verilmiş durumda. Bu rakamın yıl sonuna kadar 2 milyona ulaşması bekleniyor. Sistemin devreye girmesiyle birlikte 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik ortamda denetlenecek ve yılda 15 milyar TL’lik kayıt dışı harcamanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

DAHA ŞEFFAF BİR SİSTEM

UTTS’nin hayata geçirilmesiyle akaryakıt alım satım süreçleri daha düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuşacak. Türkiye genelindeki 1500 TTB montaj istasyonunda görev yapan 4 bin teknisyen, donanım montajı yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte, akaryakıt istasyonları da gerekli altyapı hazırlıklarını sürdürüyor. 2025 sonuna kadar kayıtlı istasyon sayısının 8 bine ulaşması bekleniyor.

UTTS, akaryakıt sektöründeki kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkili bir adım olarak öne çıkarken, şeffaflık ve düzen anlamında da yeni bir dönem başlatıyor.