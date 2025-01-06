Uzak Şehir bu akşam neden yok? Yeni bölümün yayınlanacağı tarih merak edildi

06 Ocak 2025 16:37 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:50

Uzak Şehir dizisi her hafta pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ancak dizinin yeni bölümü bugün yayınlanmadı. İzleyiciler tarafından Uzak Şehir bugün var mı sorusu gündeme geldi. Dizinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi bugün (6 Ocak 2025 Pazartesi) ekranlara gelmedi.

Yeni bölümün yayınlanmaması dizinin hayranlarını endişe ettirdi. Sosyal medyada dizinin sona erdiği hakkında iddialar ortaya atıldı.

UZAK ŞEHİR BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal​, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Kuzey Gezer, Alper Çankaya gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisi kanal tarafından bugün paylaşılan yayın akışında yer almadı.

Dizinin bir önceki hafta yayınlanan 8. bölümünün tekrardan yayınlanacağı belirtildi.

Yeni bölümün ise bir sonraki hafta yani 13 Ocak 2025 Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

UZAK ŞEHİR NEDEN YOK?

Uzak Şehir dizisinin yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

Yılbaşı haftasında oyuncular tatile gittiği için dizilerin yeni bölümlerinin çekimleri gerçekleştirilemiyor.

Bu sebepten dolayı da kanallar bir hafta dizilere ara vermeyi tercih ediyor.

Kanal tarafından konuyla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.