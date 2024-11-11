Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakterini kimin oynadığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Kasım 2024 14:35 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:43

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Uzak Şehir dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Başrolde yer alan Cihan Albora karakteri beğeni toplarken kimin oynadığı da belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Alper Çankaya yer alıyor.

Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Mardin'de çekimleri gerçekleşen dizide Kanada'dan Mardin'e gelen Alya Albora'nın yaşadıkları ele alınıyor. UZAK ŞEHİR CİHAN ALBORA KİM OYNUYOR, GERÇEK ADI NEDİR? Dizide Mardin'de geniş topraklara sahip olan Albora Ailesi'nin reisi olarak tanımlanan karakter soğukkanlı ve mücadeleci olarak ekranlara yansıyor. Dizide karakteri, Ozan Akbaba oynuyor. OZAN AKBABA KİMDİR, ASLEN NERELİ? 9 Haziran 1982 senesinde Kars'ta dünyaya gelen isim Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümü mezunudur. 2005 yılından beri çeşitli projelerde yer alan isim 2014 senesinde Sıla'nın Vaziyetler şarkısının klibinde yer almıştı. 2015-2021 aralığında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteri ile tanınmıştı. UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, 11 Kasım Pazartesi akşamı 20.00'de izleyici ile buluşacak. Yayınlanan tanıtım fragmanı beğeni toplarken oyuncu kadrosu da gündeme geldi. İlgili Haberler Bahar dizisine Dedektif Edip karakteri konuk oluyor Uzak Şehir nerede çekiliyor? İlk bölümü bu akşam başlıyor