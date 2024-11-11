Uzak Şehir dizisinde Şahin Albora karakterini oynayan Alper Çankaya'nın yer aldığı dizi ve filmler

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Kasım 2024 14:51 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:59

Bu akşam Kanal D ekranlarında Uzak Şehir dizisi başlıyor. Tanıtım fragmanı ses getiren dizinin çekimleri Mardin'de gerçekleşti. Şahin Albora karakteri sosyal medyada gündem olurken Alper Çankaya'nın yer aldığı dizi ve filmler de konuşuldu.

Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir, 11 Kasım'da yayın hayatına başlıyor. Sahneleri ile beğeni toplayan dizide yer alan Şahin Albora karakteri ses getirirken konusu da dikkatleri üzerine çekti. UZAK ŞEHİR ŞAHİN ALBORA KİM? Dizide yer alan Şahin karakterini, oyuncu Alper Çankaya üstlendi. Oyuncu, "Vatanım Sensin", "Baba", "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?", "Cam Perde" gibi projelerde yer aldı. Gaddar dizisinde sergilediği oyunculuk ile seyirciden tam not almıştı. ALPER ÇANKAYA KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? 1990 senesinde Tekirdağ'da doğan isim lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 2009 senesinde başladığı Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü eğitimini yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümüne geçti. Shangai Theatre Academy'de Çin operası eğitimi alan isim Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda eğitmenlik ve reji asistanlığı yaptı. UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan projede Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alacak. İlgili Haberler Uzak Şehir nerede çekiliyor? İlk bölümü bu akşam başlıyor Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakterini kimin oynadığı belli oldu