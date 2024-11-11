Uzak Şehir dizisinde Zerrin Albora karakterini oynayan Dilin Döğer'in filmleri ve dizileri

11 Kasım 2024 17:07 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:15

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Uzak Şehir dizisinin tanıtım fragmanı ilgi çekti. Sinem Ünsal ve Ferit Kaya'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide Dilin Döğer, Zerrin olarak ekranlara gelecek.

Uzak Şehir dizisinde Şahin Albora karakterini oynayan Alper Çankaya'nın yer aldığı dizi ve filmler

Uzak Şehir dizisinde Şahin Albora karakterini oynayan Alper Çankaya'nın yer aldığı dizi ve filmler

Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakterini kimin oynadığı belli oldu

Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakterini kimin oynadığı belli oldu

Uzak Şehir nerede çekiliyor? İlk bölümü bu akşam başlıyor

Uzak Şehir nerede çekiliyor? İlk bölümü bu akşam başlıyor

Çekimlerinin Mardin'de gerçekleştiği Uzak Şehir, 11 Kasım akşamı 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Albora ailesinin hayatını konu olarak ele alan projede birçok başarılı isim yer aldı. Uzak Şehir, Pazartesi akşamları ekranlara gelecek.

UZAK ŞEHİR ZERRİN KİM?

Dizide Zerrin karakterini Dilin Döğer oynayacak. Zerrin, Ecmel ve Fidan’ın kızı, Şahin’in kız kardeşi olarak yer alırken iki aile arasındaki karmaşanın içerisinde kalıyor.

DİLİN DÖĞER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da doğan isim ilkokul eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesi ile beraber Ankara'ya yerleşti.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun olan isim dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.

2021 senesinde Ex Aşkım dizisinde Afife karakteri ile tanınan Döğer, O Kız dizisinde Zeynep karakteri ile karşımıza çıktı.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.