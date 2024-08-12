Uzun zamandır beklenen İOS 18 özellikleriyle gelecek yenilikler arasında Siri yapay zeka desteği merak konusu oldu

12 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:37

iOS 18 Beta 5 ile Safari'ye çok işe yarayacak bir özellik geldi

iOS 18 Beta 5 ile Safari'ye çok işe yarayacak bir özellik geldi

İOS 18 ile birlikte gelecek yeni özelliklerle Apple cihazlarda deneyimin zenginleşmesi amaçlanırken verimlilik odaklı kullanıcılar için de önemli avantajlar sağlıyor.

İOS 18 İLE NELER GELECEK?

Apple cihazlarda İOS 18 ile beraber gelecek ana yenilikler şu şekilde;

Apple Intelligence: Bu özellik Siri’nin yapay zeka ile desteklenerek daha karmaşık sorular anlayabilme ve belirli görevleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Geliştirilmiş Notlar Uygulaması: Notları daha düzenli hale getirebilmek amacıyla katlanabilir bölümler eklenecek.

Metin Vurgulama: Metin içerisinde farklı renklerde vurgulama seçenekleri yer alacak.

Canlı Ses Transkripsiyonu: Canlı ses transkripsiyonu ile kullanıcılar, sesli olarak söylediklerini metne dönüştürebilecek.

Smart Script: El yazısını daha okunaklı hale getirecek.

Math Notes: Denklemleri doğrudan notlar üzerinden çözümlemeye imkan tanıyacak.

Geliştirilmiş Mesajlar Uygulaması: Gelişmiş mesajlar uygulamasıyla yazı stilleri ve mesajlara geliştirilmiş arama filtreleri eklenirken önceden yazılan mesajlar için istenilen gün ve saatte gönderim sağlancak.

Ana Ekran Değişimi: Ana ekran renkleri ve modları istenilen şekilde değişecek.

Ana Ekran Uygulamalarını Gizleme: İOS 18 ile beraber ana ekranda bulunan uygulamalar hiç indirilmemiş gibi gizlenebilecek.

Ultra Geniş Bant Özellikleri: Ultra Geniş Bant Özellikleriyle uyumlu ev kilitleri iPhone cihazlarla açılacak.

Göz Takibi: iPhone cihazlar göz hareketleriyle kontrol edilecek.

Müzik Haptitleri: Müzik dinlerken cihazlar titreşimle ritmi hissettirecek.

Özelleşmiş Kontrol Merkezi: İOS 18 ile gelen bir diğer özellik ise kontrol merkezi daha kişiselleştirilmiş bir hale gelecek.

Canlı Metin: Fotoğraftaki metinleri tanımlama ve kopyalamaya imkan tanıyacak.