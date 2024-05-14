Uzun zamandır beklenen Yalan dizisinin ilk bölümü 7 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 17:33 - Güncelleme : 14 May 2024 17:46
Heyecanla beklenen "Yalan" dizisinin ilk bölümü nihayet geliyor! Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği dizi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak. İşte yayınlanacağı gün, saati ve detaylar...
Televizyon dünyasında heyecanla beklenen yeni bir dizi geliyor: "Yalan"
Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizi, 7 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
"Kızıl Goncalar"ın sezon finali yapmasının ardından ekranlara gelecek olan yapım, bir anne-kız hikayesini anlatacak.
Oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tanınmış isimler yer alıyor.
Hakan İnan'ın yönetmen koltuğunda otururken, senaryoyu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.
Kaynak: TGRT Haber