Vakıfbank internet bankacılığında erişim sorunları yaşanıyor

04 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:39

Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bazı erişim sorunları ile karşı karşıya geldi. 4 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan internet bankacılığı bağlantı sorunu hakkında kullanıcılar sosyal medyada çöktüğüne dair iddiaları paylaştı.

Bugün 09.00 civarında Vakıfbank​'ta başlayan erişim sorununda çalışmalar devam ediyor.

Sabah saatlerinde mobil uygulamaya giriş yaparken hata ile karşılaşan kullanıcılar da çöktü mü merak ediyor.

VAKIFBANK ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 4 EKİM 2024?

Downdetector'de yer alan raporlamalara göre mobil uygulamada bugün bazı erişim sorunları yaşandı.

4 Ekim Perşembe günü internet bankacılığı üzerinden para gönderme, havale gibi işlemler yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı hatası ile karşılaştı.

X platformu üzerinden paylaşılan gönderilere göre bugün Vakıfbank mobil uygulaması ve WEB sitesinde bazı teknik arızalar yaşandı. Ekipten henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde normal şekilde giriş yapılabilmesi bekleniyor.