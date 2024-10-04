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Vakıfbank internet bankacılığında erişim sorunları yaşanıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:39
Vakıfbank internet bankacılığında erişim sorunları yaşanıyor

Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bazı erişim sorunları ile karşı karşıya geldi. 4 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan internet bankacılığı bağlantı sorunu hakkında kullanıcılar sosyal medyada çöktüğüne dair iddiaları paylaştı.

Bugün 09.00 civarında Vakıfbank​'ta başlayan erişim sorununda çalışmalar devam ediyor.

Sabah saatlerinde mobil uygulamaya giriş yaparken hata ile karşılaşan kullanıcılar da çöktü mü merak ediyor.

VAKIFBANK ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 4 EKİM 2024?

Downdetector'de yer alan raporlamalara göre mobil uygulamada bugün bazı erişim sorunları yaşandı.

4 Ekim Perşembe günü internet bankacılığı üzerinden para gönderme, havale gibi işlemler yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı hatası ile karşılaştı.

X platformu üzerinden paylaşılan gönderilere göre bugün Vakıfbank mobil uygulaması ve WEB sitesinde bazı teknik arızalar yaşandı. Ekipten henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde normal şekilde giriş yapılabilmesi bekleniyor.

Vakıfbank internet bankacılığında erişim sorunları yaşanıyor - 1. Resim

 

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Kaynak: TGRT Haber
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