Zehra Güneş VakıfBank'ın yeni kaptanı oldu!

09 Eylül 2024 19:40 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 19:47

VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş takımının yeni kaptanı olduğu açıklandı.

VakıfBank'ta kaptan Gabi Guimaraes ile yollarını ayrıldıktan sonra yeni kaptan belli oldu. Sarı-siyahlı kulüp, altyapıdan yetişen milli voleybolcu Zehra Güneş'i kaptanlık görevini vererek sporcusunu onurlandırdı.

PAYLAŞIMDA '18' DETAYI

Vakıfbank, Zehra Güneş'in kaptanlığa getirildiğini resmen açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden 18.18'de yapılan paylaşımda 18 numaralı Zehra Güneş'in kaptanlığa getirildiği belirtildi.

Kulübün yaptığı açıklamada, "VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş’in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank’ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş’e görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ÖDÜL HAVUZU BİR HAYLİ GENİŞ

25 yaşındaki Zehra Güneş, VakıfBank'ta forma giydiği dönemde şu başarılara imza attı:

3- Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

4- Sultanlar Ligi şampiyonluğu

3- Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2- Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu

Zehra Güneş'in kazandığı bireysel ödüller ise şu şekilde:

2018- Vestel Gururla Yerli Özel Ödülü

2019- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2021- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2022- Sultanlar Ligi En Değerli Oyuncu

2022- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2023- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2024- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu