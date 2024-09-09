Ivo Grbic kiralık olarak Rizespor'da!

09 Eylül 2024 17:53 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 18:00

İngiliz kulübü Sheffield United forması giyen Hırvat kaleci Rizespor ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Grbic, Karadeniz ekibinde kiralık olarak sezon sonuna kadar forma giyecek.

Trendyol Süper Lig takımı Rizespor, İngiltere Championship kulüplerinden Sheffield United forması giyen Hırvat kaleci Ivo Grbic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon devre arasında LaLiga takımı Atletico Madrid'den 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield United'a gelmişti. Hırvat kaleci Grbic geçtiğimiz sezon İngiliz takımında 10 maçta forma şansı bulmuştu. İlgili Haberler Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imza töreni 10 Eylül Salı günü saat 14.00'da Ganita'da yapılacak