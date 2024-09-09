John Obi Mikel, Osimhen'in gelecek takımını açıkladı!

09 Eylül 2024 19:26 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 19:36

Chelsea efsanesi John Obi Mikel vatandaşı Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray'ın İtalyan devi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Vatandaşı John Obi Mikel, Victor Osimhen'in yeni adresini açıkladı.

Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı eski milli futbolcu John Obi Mikel, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini yorumladı.

"ÇİZGİNİN AŞILAMADIĞI BİRKAÇ KONU VARDI"

John Obi Mikel, Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki muhtemel adresini açıkladı.

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olmadan önce Chelsea ile görüştüğünü belirten John Obi Mikel, "Osimhen'in ne istediğini biliyorum, Chelsea'nin ona ne teklif ettiğini biliyorum, nereye vardıklarını biliyorum, sonunda bir uzlaşmaya varıldı, her iki taraf da uzlaşmak zorundaydı, burada ve orada bazı küçük şeyler vardı, evrak işleri, sağlık gibi... Çizginin aşılamadığı birkaç konu vardı ve fazla zamanı yoktu. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanması konusunda üzerine düşeni yaptı ve Chelsea'yi bu konuda takdir ediyorum çünkü hem kulübü nereye götürmek istedikleri konusundaki hırslarını hem de Osimhen'in kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini görebiliyordum" dedi.

"OSİMHEN İLE KONUŞTUM"

Osimhen'in Chelsea'ye transfer olmaması sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan John Obi Mikel, "Chelsea'ye transferinin gerçekleşmemesi Osimhen'i hayal kırıklığına uğrattı. Transfer penceresi kapandığında Osimhen ile konuştum, telefonla aradım, 20 dakika konuştuk, 'Dinle, ben her zaman senin yanındayım, kafanı dik tutmalısın, sıkı çalışmaya devam etmelisin, antrenmanlara devam etmelisin, şu anda durumunun iyi olmadığını ama güçlü olduğunu biliyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

"DROGBA VE DİEGO COSTA'YA BENZİYOR"

Victor Osimhen'i Didier Drogba ve Diego Costa'ya benzeten John Obi Mikel, "Osimhen güçlü bir karakter, biraz Didier Drogba ve Diego Costa'ya benziyor ve Chelsea'de eksikliğini hissettiğimiz bir şey de bu, savunmacıların gözünü korkutabilecek, o sertliğe sahip forvetler ve Osimhen'de kesinlikle bu özellik var. Transfer konusunda kesinlikle bir sorun yok" şeklinde konuştu.

"TAMAMLANMASI GEREKEN KÜÇÜK DETAYLAR VAR"

Victor Osimhen'in Chelsea'ye transfer olacağını vurgulayan John Obi Mikel, "Bence dediğim gibi, Ocak ya da gelecek yaz ne zaman olursa olsun, bu konuyu tekrar ele almamız gerekirse, nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu biliyoruz ve sadece tamamlanması gereken küçük detaylar var ve Chelsea ile Osimhen arasında anlaşma yapılacak. Benim için Chelsea Osimhen'le, Osimhen de Chelsea ile çok iyi, çok mutlu bir noktada" açıklamasını yaptı.