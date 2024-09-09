Ankaragücü Kevin Varga'yı renklerine bağladı.
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 18:16 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 18:19
Başkent temsilcisi, Macar kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Varga'nın sözleşmesinin süresi 2 yıllık olduğu bildirildi.
Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, Macar futbolcu Kevin Varga'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Kulübün yaptığı açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Macaristan Milli Takımı formasını 13 kez giyen Varga, son olarak Rumen kulübü Sepsi'de oynadı.
Kevin Varga geçen sezon Sepsi takımında 18 maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com