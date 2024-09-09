Ankaragücü Kevin Varga'yı renklerine bağladı.

09 Eylül 2024 18:16 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 18:19

Başkent temsilcisi, Macar kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Varga'nın sözleşmesinin süresi 2 yıllık olduğu bildirildi.

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, Macar futbolcu Kevin Varga'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Macaristan Milli Takımı formasını 13 kez giyen Varga, son olarak Rumen kulübü Sepsi'de oynadı.

Kevin Varga geçen sezon Sepsi takımında 18 maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.