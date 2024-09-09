Fenerbahçe transferinin sonuna doğru hızlandı! Sıradaki hedef Anthony

09 Eylül 2024 18:36 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 18:45

Sarı lacivertli takım, Kostic transferini açıkladıktan hemen sonra yeni bir sürpriz imzayı açıklamak üzere olduğu iddia edildi. İngiliz basını Manchester United forması giyen Brezilyalı kanat futbolcusu Anthony'i Fenerbahçe'ye yazdı.

Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Manchester United'dan Brezilyalı kanat futbolcusu Antony'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe'de kurmaylar sürpriz bir transfer için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Manchester United forması giyen Antony'i listesine eklediği öne sürüldü. The Sun'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Brezilyalı kanat oyuncusu için harekete geçtiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Antony'i kiralamak için devrede olduğu aktarıldı. SEZON KARNESİ Geçen sezon Manchester United forması ile sezonu bitiren Anthony, toplam 38 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asist kaydetti. İlgili Haberler Ivo Grbic kiralık olarak Rizespor'da! Ankaragücü Kevin Varga'yı renklerine bağladı.