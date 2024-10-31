Valencia-Real Madrid maçının neden ertelendiği açıklandı

31 Ekim 2024 16:21 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:37

La Liga'nın 12. haftası kapsamında oynanacak olan Valencia-Real Madrid maçının ertelendiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından Valencia-Real Madrid maçının neden ertelendiği araştırılırken konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre sel felaketi sebebiyle karşılaşma ertelendi. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı merak edildi.

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Real Madrid, La Liga'nın 12. hafta maçları kapsamında 2 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te Valencia deplasmanına çıkacaktı.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma ertelendi.

Taraftarlar tarafından Valencia-Real Madrid karşılaşmasının neden ertelendiği merak ediliyor.

VALENCİA-REAL MADRİD MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

İspanya'nın Valencia şehrinde yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 95 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Can kayıpları nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan edildi.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre ise sel felaketi nedeniyle La Liga'nın 12. haftası kapsamında oynanacak Valencia-Real Madrid karşılaşması ertelendi.

Ayrıca Villarreal-Rayo Vallencano mücadelesinin de aynı sebepten dolayı ertelendiği açıklandı.

Alt liglerde ise Castellon-RC Ferrol, Eldense-Huesca ve Levante-Malağa karşılaşmaları da ertelendi.

VALENCİA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İspanya Futbol Federasyonu Valencia-Real Madrid karşılaşmasının ne zaman oynanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yapılan açıklamaya göre karşılaşma ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak ertelendi.

Maçın 2025 Şubat ayında oynanacağı tahmin ediliyor.