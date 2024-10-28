Real Madrid'den Ballon d'Or tepkisi!

28 Ekim 2024 18:18 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:27

Futbol dünyası bu akşam yapılacak olan törende yılın en iyi futbolcusuna verilecek Ballon d'Or ödülünün sahibini merak ederken Vinicius Jr ve Real Madrid'i şoke eden bir gelişme yaşandı.

Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or​ ödülünü kazanacak isim merak edilirken sıcak gelişmeler yaşandı.

RODRİ​ ÖN PLANDA

Son sızdırılan listeye göre Ballon d'Or ödülü Vinicius'un değil, Manchester City​'nin yıldızı Rodri'nin olacak. Son gelişmelere göre Rodri şu anda Ballon d'Or'u kazanmak için en büyük favori.

REAL MADRİD​ TEPKİ GÖSTERDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Real Madrid törene katılmama kararı aldı. Ödülü kazanmayı bekleyen Vinicius Jr. ile birlikte Florentino Pérez, Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham da törene katılmayacak.