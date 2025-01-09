Valorant bakım ne zaman biter? Riot Games resmi sitesinden açıklama yaptı

09 Ocak 2025 08:53 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:19

Dünyanın en popüler FPS oyunlarından olan Valorant'a bakım nedeniyle erişim sağlanamıyor. Sunucularda yapılan bakımın ardından sıraların tekrar açılması bekleniyor. Valorant'ta bakımın ne zaman biteceği hakkında ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

Riot Games tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu Valorant'ta yeni bir karakter dahil oluyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan "Tejo" adlı karakter bugün oyuna dahil olacak.

Tejo'nun yanı sıra bugün sunucularda da bakım çalışması gerçekleştiriliyor.

VALORANT BAKIM NE ZAMAN BİTER?

Riot Games'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre planlı bakım çalışması nedeniyle sıralar devre dışı bırakıldı.

Saat 05.30'da başlayan bakım çalışmasından Windows, PlayStation 5 ve Xbox platformları etkilendi.

Bakım çalışmasının ne zaman biteceği ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapıldı. Ancak öğle saatlerine doğru çalışmaların sona ereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Riot Games sabah saatlerinde sunucularda yaşanan "ping" sorunun da farkında olduklarını ve çözmeye çalıştıklarını da belirtti.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Gece pazarı sayesinde oyuncular silah kaplamalarını indirimli fiyatlardan satın alabiliyor.

Valorant'ın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte gece pazarının ne zaman geleceği de gündem oldu.

Oyunun yetkilileri tarafından gece pazarının ne zaman geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.