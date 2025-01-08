Valorant yeni ajan ne zaman gelecek? Tejo'nun yetenekleri tanıtıldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

08 Ocak 2025 16:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:40

Riot Games'in popüler oyunu Valorant'a yeni bir karakter (ajan) daha ekleniyor. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından dikkatleri üzerine çeken yeni ajanın ne zaman geleceği gündem oldu. Kolombiyalı ve adının Tejo olduğu belirtilen yeni karakter 9 Ocak 2025 Perşembe günü oyuna eklenecek.

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Dünyanın en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant'a düzenli olarak yeni karakterler ve haritalar ekleniyor. Oyunun yeni sezonu ile birlikte eklenecek olan yeni karakterinin oynanış videosu paylaşıldı. Riot Games​'in paylaştığı videoda yer alan bilgilere göre Tejo adlı karakter destek rolünde yer alacak. VALORANT​ YENİ AJAN NE ZAMAN GELECEK? Riot Games tarafından paylaşılan videoda yer alan bilgilere göre Tejo oyuna yeni sezonla birlikte eklenecek. Valorant'ta 2025 yılının ilk sezon güncellemesi ise 9 Ocak 2025 Perşembe günü yapılacak. Güncellemenin gece saatlerinde başlaması ve sabaha kadar tamamlanması bekleniyor. Oyuncular Tejo karakterini yarın sabah saatlerinden itibaren oyunlarını güncelledikten sonra oynayabilecekler. VALORANT TEJO YETENEKLERİ NELER? Riot Games'in paylaştığı bilgilere göre Kolombiyalı olan Tejo destek rolünde yer alıyor. Karakterin ilk yeteneği karşısındaki rakibe "sersemletme" uyguluyor. İkinci yeteneği ise Sova karakterine benzer bir şekilde "Dron" kuşanılmasına imkan sağlıyor. "Güdümlü Salvo" adlı yeteneğinde ise harita üzerinden seçtiği bölgeye füzeler gönderiyor. Son olarak "Kıyamet" adlı yeteneği ise harita üzerinden seçilen bir nokraya rota boyunca patlamalar gönderiliyor. Sıkça Sorulan Sorular Valorant güncelleme ne zaman bitecek 9 Ocak 2025? 8 Ocağı Çarşamba gününü 9 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece başlayan Valorant güncellemesinin sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor. İlgili Haberler Valorant mobile'in 2025 Ocak ayında çıkacağı iddia ediliyor