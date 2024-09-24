Valorant gece pazarı 27 Eylül-23 Ekim 2024 tarihleri arasında gelecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:06

Oyuncuların Valorant oyununda indirimli silah kaplamaları satın almasına imkan sağlayan Gece Pazarı'nın ne zaman geleceği gündem oldu. Oyuncuların merakla beklediği gece pazarının oyuna ekleneceği tarih Riot Games tarafından açıklandı.

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Riot Games'in popüler oyunu Valorant'ta bazı dönemlerde oyuncuların indirimli silah kaplamaları satın almalarına imkan sağlayan "Gece Pazarı" adlı yeni bir mağaza oyuna ekleniyor. Oyuncular uzun süredir oyuna eklenmeyen Gece Pazarı'nın ne zaman tekrardan geleceğini merak ediyor. VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN EYLÜL 2024? Valorant Türkiye'nin X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşıma göre gece pazarı 27 Eylül tarihinde oyuna eklenecek. 23 Ekim tarihine kadar oyunda kalacak olan gece pazarında oyuncular indirimli silah kaplamaları satın alabilecekler. Valorant Türkiye tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle: "Sönünce tüm ışıklar, parıldar nice fırsatlar. Gece.Pazarı 27 Eylül - 23 Ekim tarihlerinde geri dönüyor." VALORANT GECE PAZARI NASIL AÇILIR? Oyuna eklenecek olan Gece Pazarı'nı kullanmak için oyuncuların ilk önce hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra sağ üstte yer alan "Valorant Gece Pazarı" simgesine tıklamaları ve karşılarına çıkan kartlara tıklamalılar. Kartların arkasında yer alan silah kaplamaları ve indirim yüzdesi her oyuncuda farklılık gösteriyor. İlgili Haberler Valorant mobile'in 2025 Ocak ayında çıkacağı iddia ediliyor