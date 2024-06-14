Valorant'ın PS5 ve Xbox Series X/S kapalı beta testleri 14 Haziran'dan itibaren başlıyor

14 Haziran 2024 19:46 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:04

VALORANT'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss tanıtıldı, 12 Haziran tarihinde oyuna eklenecek

VALORANT'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss tanıtıldı, 12 Haziran tarihinde oyuna eklenecek

Valorant, 14 Haziran'dan itibaren PS5 ve Xbox Series X/S için kapalı beta testlerine başlıyor.

Riot Games, bu popüler FPS oyununun konsol sürümünü test etmek için sınırlı sayıda oyuncuya erken erişim fırsatı sunacak.

Kapalı beta, oyunun konsollarda nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek ve oyunculardan geri bildirim almak amacıyla düzenleniyor.

KAPALI BETA TESTLERİNE NASIL KATILINIR?

Kapalı beta testlerine katılmak için oyuncuların Riot Games'in belirlediği kriterlere uygun olması ve kayıt yaptırması gerekiyor.

Testlere seçilen oyuncular, 14 Haziran'dan itibaren oyun içi deneyimlerini paylaşarak geliştiricilere geri bildirimde bulunabilecek.

VALORANT’IN KONSOL SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Riot Games, kapalı beta testlerinden elde edilen verilere göre oyunun konsol sürümünü daha geniş kitlelere sunmayı planlıyor.

Ancak, tam sürüm çıkış tarihi henüz açıklanmadı.