Van Dijk Galatasaray'a gelecek mi? Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

29 Aralık 2024 18:06 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 18:18

Devre arasında stoper transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Van Dijk için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından Van Dijk'ın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği gündem oldu. Sarı-kırmızılılar teklif yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig​'in ilk yarısını namağlup bir şekilde en yakın rakibine 8 puan fark atarak bitiren Galatasaray devre arasında kadrosundaki eksikleri tamamlamayı planlıyor.

Ara transfer​ sezonunun yakınlaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

Stoper​ hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Liverpool​'un dünyaca ünlü yıldızı Van Dijk'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından taraftarlar Van Dijk Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabını araştırıyor.

VAN DİJK GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İtalyan basınında ortaya çıkan habere göre Galatasaray, Van Dijk için çalışmalara başladı.

Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için sarı-kırmızılıların Liverpool'a teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray'ın Van Dijk'ın yanı sıra transfer listesinde stoper için PSG'den Milan Skriniar'da bulunuyor.

VAN DİJK İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS BEDELİ

Hollandalı dünyaca ünlü yıldız Wan Dijk kariyerine 2001 yılında WDS'19 Jeugd adlı takımın alt yapısında başladı.

Daha sonra buradan Willem altyapısına geçen Van Dijk sırayla FC Groning U21, Croningen, Celtic ve Southamton takımlarında forma giydi.

Dünyaca ünlü yıldız 2018 yılında ise 84.65 milyon Euro bonservis bedeli ile Liverpool'a transfer oldu.

Van Dijk bu sezon Liverpool ile toplam 23 karşılaşmaya çıkarak 2 bin 70 dakika süre aldı. Bu maçlarda takıma 2 gol ve 1 asist katkısı verdi.

Yıldız futbolcu 2020-2021 yılında yaşadığı çapraz bağ yırtığının ardından sadece 12 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Transfermarkt verilerine göre Van Dijk'ın 28 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.