Van'da bugün okullar tatil mi? Valilikten beklenen açıklama geldi

13 Aralık 2024 08:11 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 08:14

MGM tarafından Van iline yönelik turuncu kodlu uyarı yapıldı. Van’da etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle bugün okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

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Van​'da etkili olan sağanakkar​ yağışı nedeniyle “Bugün okullar​ tatil​ mi?” sorusu öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Valilikten yapılan açıklama ile konuya açıklık getirildi.

VAN’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik, kar yağışı, sis ve buzlanma sebebi ile 13 Aralık 2024 Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm okulların, rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13 Aralık 2024 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime gün süreyle ara verilmiştir.

Rehberlik ve Araştırma Merkez ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir."